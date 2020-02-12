В Нидерландах в центрах сортировки почты прогремели два взрыва

12 февраля 2020, 12:44

На двух нидерландских предприятиях в среду, 12 февраля, произошли взрывы. Подозревают, что взорвались начиненные взрывчаткой бандероли. Жертв нет, сообщила полиция, сообщает DW.

Инциденты произошли в Амстердаме и в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов. Были ли эти взрывы связаны между собой, полиции пока не известно.

В прошедшие недели заминированные почтовые отправления были обнаружены сотрудниками многих нидерландских предприятий и организаций, однако ранее они не взрывались. Полиция еще не сообщала о злоумышленниках или их мотивах.