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Общественное мнение
Происшествия
12 февраля 2020, 12:44

В Нидерландах в центрах сортировки почты прогремели два взрыва

На двух нидерландских предприятиях в среду, 12 февраля, произошли взрывы. Подозревают, что взорвались начиненные взрывчаткой бандероли. Жертв нет, сообщила полиция, сообщает DW.

Инциденты произошли в Амстердаме и в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов. Были ли эти взрывы связаны между собой, полиции пока не известно.

В прошедшие недели заминированные почтовые отправления были обнаружены сотрудниками многих нидерландских предприятий и организаций, однако ранее они не взрывались. Полиция еще не сообщала о злоумышленниках или их мотивах.

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