В ДТП в России погибли 8 украинцев

13 февраля 2020, 09:08

Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

«На трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Руда произошло ДТП. По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса (Mercedes) и большегруза-фуры (Volvo) погибли восемь человек, и имеется информация о нескольких пострадавших. Их состояние сейчас уточняется. Известно, что микроавтобус частный, это не маршрутное такси», - сказала собеседница агентства, уточнив, что погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза пострадали.

Глава района Светлана Василькова сообщила, что все погибшие, предположительно, граждане Украины.

«Микроавтобус выехал на встречную полосу, врезался в большегрузную машину. Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине, восемь человек погибших, в микроавтобусе один только выжил. Предположительно, погибшие – граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа», - сказала собеседница агентства.

В комитете по здравоохранению Псковской области сообщили о двух госпитализированных, они граждане Беларуси и Украины.

По словам председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, угрозы жизни пострадавших нет. «У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. Пострадавшие без угрозы для жизни госпитализированы в великолукскую межрайонную больницу», - сказала она