Комитет Рады не рекомендует давать воду в Крым до его деоккупации

13 февраля 2020, 14:53

Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял рекомендацию о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации. Об этом Крым.Реалии сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Мы категорически против любой помощи агрессору. Согласно Женевской конвенции, документов ООН, обеспечение всем необходимым оккупированных территорий является ответственностью агрессора. И, тем более, говорится в первую очередь о технической воде для предприятий, в том числе военных. Поставлять (воду) и помогать им – это какая-то ерунда и вообще шаг к легализации этой аннексии и оккупации. Мы категорически против этого», - отметил Гончаренко.

По его словам, данная рекомендация имеет политические последствия.

«Это позиция комитета Верховной Рады. Но ввиду того, что эту тему в последнее время активно продвигают отдельные депутаты, в частности председатель фракции «Слуга народа», мы думаем, что это важно и ее важно учитывать», - отметил Гончаренко.

Напомним, 11 февраля председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил, что пошел бы на восстановление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод войск на Донбассе.

При этом Арахамия отметил, что это не позиция его как председателя фракции «Слуга народа», а личная.

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что не обсуждал вопрос водоснабжения Крыма с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

12 февраля в Кремле заявили, что Крым «не может быть объектом для любых обменов», однако российские власти готовы рассмотреть предложения по дополнительному водоснабжению полуострова.

В этот же день Арахамия попросил прощения у тех граждан Украины, которых «могли обидеть» слова о возможности восстановления водоснабжения оккупированного Крыма. В то же время он утверждает, что его слова «были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной».