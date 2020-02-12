На Луганщине полицейские нашли сбежавших подростков

13 февраля 2020, 15:48

Сегодня ночью, 13 февраля, в Лисичанский отдел полиции обратилась руководительница местного реабилитационного учреждения и рассказала полицейским, что из центра сбежали два подростка, которые временно находятся в центре в связи с тем, что родители должным образом не выполняет свои обязанности.

На поиски детей был задействован весь личный состав Лисичанского отдела полиции. Ориентировки мальчиков были разосланы по блокпостам. Благодаря быстрому реагированию полиции, местоположение подростков было обнаружено меньше чем за час поисков. Детей возвращены в центр.

Нашли мальчиков на окраине города. Выяснилось, что они решили сбежать из центра и пешком отправиться домой. Побег ребята осуществили через окно первого этажа.

Полицейские объяснили детям, чем опасны последствия таких поступков и провели беседу с работниками центра, чтобы подобные ситуации не повторялись.