Жителей ОРДЛО и Крыма хотят посчитать с помощью спутников

13 февраля 2020, 16:23

Правительство планирует посчитать количество населения на Донбассе и в Крыму с помощью спутников.

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил в эфире радио «UA: Общественное вещание», сообщает Укринформ.

«Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводят в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации выяснить примерное количество населения», - заявил он.

Дубилет добавил, что трудно сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях.