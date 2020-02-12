Взятка бизнесом: ОГП начало расследование по бывшему заму Матиоса

13 февраля 2020, 16:42

Офис генпрокурора начал производство относительно возможного получения неправомерной выгоды бывшим первым заместителем военного прокурора.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 13 февраля на основании уведомления в средствах массовой информации, начато производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем главного военного прокурора преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за непривлечение лиц к уголовной ответственности.

«Офис генпрокурора поручил осуществление досудебного расследования в указанном производстве детективам Национального антикоррупционного бюро Украины», - говорится в сообщении.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, по данным СМИ, новым совладельцем ООО «Трускавецкие лечебные воды» стал экс-первый заместитель военного прокурора Владимир Жербицкий, которому теперь принадлежит четверть в уставном капитале фирмы.

Жербицкий был первым заместителем военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и ушел на пенсию в октябре 2017 года. Среди его дел было расследование сделок Сергея Курченко в банковской сфере и со сжиженным газом. В 2017 году народный депутат «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что в деле со сжиженным газом ГПУ еще в 2015 году подготовила обращение в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности и задержания нардепа Юрия Бойко, которого считала «участником преступной организации Сергея Курченко». Бойко подозревался в том, что в качестве министра ТЭК способствовал завышению объемов сжиженного газа для населения, через фирмы Курченко продавался на рынке для частных предприятий.