Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года

13 февраля 2020, 17:38

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела экс-мера Славянска Нели Штепы, обвиняемой за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, на 27 февраля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Штепы Александра Шадрина.

«Начали рассматривать ходатайство о мере пресечения, поскольку она не выбрана с 2018 года. Сторона обвинения настаивала на допросе свидетелей. Появились четыре свидетеля – по два со стороны защиты и со стороны обвинения, но еще двое свидетелей со стороны обвинения не появились, поэтому суд перенесен на 27 февраля, на 10:00», - сообщил Шадрин.

По его словам, свидетели со стороны обвинения, среди которых заместитель самопровозглашенного в 2014 году мэра Славянска Пономарева, указывают на якобы угрозы со стороны Штепы.

«Сторона обвинения настаивает на круглосуточном домашнем аресте Штепы. Защита - против, обвинение необоснованно, риски отсутствуют. При этом эта мера ограничивает свободу так же, как и содержание под стражей», - добавил адвокат.

Штепа приехала на заседание суда из Славянска, активистов в суде не было, добавил он.

Напомним, слушание дела против Штепы началось в 2014 году. За эти годы дело несколько раз начинали слушать с самого начала несколько районных судов Харькова, пока в октябре 2019 года его начал рассматривать Орджоникидзевский райсуд.

20 января 2020 года экс-мер Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации.

На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под давлением террористов, в плену ее били, а интервью для российских изданий предоставляла «под дулом автомата». Ей грозит пожизненное заключение.