Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения «Минска»

13 февраля 2020, 09:28

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.

Об этом заявил Интерфаксу зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности», - сказал он.

По словам Полянского, мероприятие может быть назначено на вторую половину дня 18 февраля.