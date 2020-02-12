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Общественное мнение
Криминал
13 февраля 2020, 18:00

На границе с Молдовой задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

Пограничники Черновицкого отряда задержали гражданина Молдовы, находившегося в международном розыске за причастность к торговле людьми.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным службы, иностранец пешком направлялся на территорию Украины через пункт пропуска "Росошаны" на украинско-молдавской границе. В ходе пограничного контроля установили, что мужчину разыскивает Интерпол за причастность к торговле людьми.

"Лицо было арестовано и передано сотрудникам Нацполиции", - заявили в ГПСУ.

Кроме того, на пунктах пропуска "Смильница" и "Катериновка" пограничники обнаружили 2 автомобиля, которые находились в международном розыске. За рулем одного автомобиля ехал гражданин Польши, другим управлял россиянин.

"Во всем случаям пограничники направили сообщение в украинское бюро Интерпола в Киеве", - отметили в ведомстве.

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