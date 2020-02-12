В Лисичанске провели мероприятие, посвященное защитникам Украины. В рамках которого участники боевых действий последних двух веков встретились с подрастающим поколением. О чем говорили – смотрите в сюжете.
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13 февраля 2020, 21:26
Они защищали родину: В Лисичанске состоялась «встреча поколений»
В Лисичанске провели мероприятие, посвященное защитникам Украины. В рамках которого участники боевых действий последних двух веков встретились с подрастающим поколением. О чем говорили – смотрите в сюжете.
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