У Центрах обслуговування платників Луганської області надано понад 8 тисяч адміністративних послуг

13 февраля 2020, 11:10

Органами ДПС Луганської області у січні 2020 року платникам надано 8 тис. 249 адміністративних послуг.

Найбільш затребуваними в області стали такі послуги, як видача громадянам карток платників податків з присвоєнням реєстраційного номера платника (видано 4 тис. 426 карток), отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму виплачених доходів та утриманих податків (видано 1 тис. 86 довідок), надання витягу з реєстру платників єдиного податку (надано 427 витягів), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (зареєстровано 397 книг), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку (зареєстровано 527 книг), реєстрація платників єдиного податку (зареєстровано 329 платників), видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної фіскальної служби (видано 215 довідок).

В усіх центрах обслуговування платників, які працюють на Луганщині при органах податкової служби, створено комфортні умови для громадян та представників підприємництва, аби вони могли подати звітність, отримати консультацію чи необхідний підтверджуючий документ. Адміністративні та інші послуги надаються відповідно до вимог інформаційних карток та нормативних документів, якими керуються фахівці ДПС.

З інформаційними картками надання адміністративних послуг та зразками заяв платники податків мають можливість ознайомитися на стендах у приміщеннях кожного Центру обслуговування платників та на субсайті територіальних органів ДПС у Луганській області в розділі «Діяльність/Адміністративні послуги».