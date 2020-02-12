В РФ задержали и отпустили одиозного боевика «ДНР» «Черного Ленина»

13 февраля 2020, 12:16

В Архангельской области России по запросу Украины задержали известного боевика «ДНР» Бенеса Айо по прозвищу «Черный Ленин».

Как сообщает Regnum, Бенеса Айо задержали в архангельском селе Яренск.

«В этот российский регион житель «ДНР» приехал, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы», - пишет издание.

По словам собеседника, боевика якобы арестовали по запросу Украины, и сейчас ему грозит депортация в эту страну.

Бенес Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. Он окончил рижский вуз, учился в Британии, стал коммунистом, поддерживал «русскую весну» в Крыму.

Украинские и латвийские власти обвиняют его в ряде преступлений против власти.

По данным издания «Эхо Севера», задержанного отпустили на следующий день.

Бенесс Айо известен, в частности, заявлениеми по поводу решения президента России Владимира Путина выдавать российское гражданство жителям оккупированного Донбасса.

Также боевик высказался об украинских «фашистах», бандеровцах и олигархах