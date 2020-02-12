МИД: Украинская дипломатия готова к российским сценариям в ООН

13 февраля 2020, 12:47

Украинская дипломатия готова принять участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по выполнению минских соглашений.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД.

«Вчера появилась новость о российской инициативе созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей. Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей», - говорится в нем.

В МИД объяснили, что 20 февраля по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

«Дискуссия, в которой примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политической, гуманитарной, экономической и социальной измерениях», - отметили в ведомстве.

Россия инициировала проведение накануне этого мероприятия заседание Совбеза ООН.

«Но украинская дипломатия готова к такому сценарию. Представители Украины примут участие в обоих мероприятиях. С высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе, в частности в свете выполнения договоренностей саммита глав государств и правительств стран Нормандского формата 9 декабря 2019: прекращение обстрелов, взаимного освобождения удерживаемых лиц, обеспечения допуска Красного Креста на оккупированную территорию, определение гуманитарных участков разведения войск, улучшение социально-экономического обеспечения населения, интенсификации деятельности Миссии СММ ОБСЕ и др.», - подчеркнули в МИД.