Партия Порошенко выиграла суд против Богдана

13 февраля 2020, 13:32

Партия «Европейская Солидарность» выиграла судебное дело против экс-главы Офиса президента Андрея Богдана относительно законности исключения его из списка кандидатов в народные депутаты Украины от партии в Верховную Раду восьмого созыва. Соответствующее решение принял Шестой апелляционный административный суд, сообщается на странице политсилы в Facebook.

«Андрей Богдан был исключен из избирательного списка партии по инициативе ее членов коллегиальным и демократическим решением съезда. На основании указанного решения Центральная избирательная комиссия приняла постановление об исключении из избирательного списка партии», - напомнили в партии.

В 2018 году Богдан обратился в суд с иском к Центральной избирательной комиссии с требованием отменить указанное постановление и признать себя избранным народным депутатом Украины от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Решением Окружного административного суда Киева от 7 октября 2019 исковые требования Богдана были удовлетворены частично. Партия не согласилась с таким решением суда и обжаловала его в апелляционном порядке.

«Нашу апелляционную жалобу было удовлетворено, решение Окружного административного суда Киева – отменено, в удовлетворении исковых требований Андрея Богдана отказано в полном объеме. Поэтому мы довольны результатом рассмотрения дела в апелляционном суде», - сказал адвокат партии Борис Сиклицкий.