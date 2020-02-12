На Донбассе задержали пьяного наводчика боевиков

14 февраля 2020, 08:57

На Донбассе задержали представителя российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ «Север» был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель российско-оккупационных войск рядовой Ста..енко Владислав Русланович 11.04.1995 г.р. При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что российский наемник дал показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе. Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.