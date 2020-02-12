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Общественное мнение
Политика
14 февраля 2020, 16:59

Тимошенко рассказала о рисках принятия закона о продаже земли

Украина может лишиться своего главного ресурса, если парламент поддержит закон о продаже сельскохозяйственных земель. Об этом во время пресс-конференции в столице заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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