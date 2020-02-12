В эфире телеканала ИРТА в программе «ОколоКультура» Галина Посвалюк - и.о директора Луганского областного центра поддержки молодежных инициатив и социальных исследований о конкурсе «Молода людина Луганщини».
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14 февраля 2020, 17:08
«ОколоКультура»: Конкурс «Молода людина Луганщини» кто выиграл и как принять участие
В эфире телеканала ИРТА в программе «ОколоКультура» Галина Посвалюк - и.о директора Луганского областного центра поддержки молодежных инициатив и социальных исследований о конкурсе «Молода людина Луганщини».
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