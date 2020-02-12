Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців 53,5 млн грн єдиного податку

14 февраля 2020, 09:45

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що ця сума надійшла від суб’єктів господарювання протягом січня 2020 року.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 29,9 млн грн, сплачена сільськогосподарськими товаровиробниками. Фізичні особи – підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, перерахували 20,5 млн гривен.

У порівнянні з показниками за січень 2019-го року надходження єдиного податку збільшились на 7,5 млн грн, або на 16,2 відсотків.

Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи у січні цього року до місцевої скарбниці сплатили 3,1 млн грн, що на 0,8 млн грн, або на 35,1 відс. більше, ніж у січні минулого року.

Нагадаємо, всього за січень 2020 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 262,2 млн гривень.