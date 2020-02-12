В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая, команда которого болела

14 февраля 2020, 10:26

В Одессу прибыл контейнеровоз CMA CGM Ural (флаг Мальта), экипаж которого болел. Об этом сообщает издание "Думская".

Сообщается, медики, которые проверили состояние моряков, заявили, что у них была обычная ОРВИ и заболевшие уже выздоровели. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса в каждом порту команду все равно проверяли.

По данным издания, в экипаже Ural есть один украинец.

Перед самым заходом контейнеровоза в порт Минздрав Украины заявил, что у членов экипажа нет подозрения на СОVID-19.

Ранее сообщалось, что в Одессу прибудет контейнеровоз, который побывал в китайских портах, у шестерых членов команды была высокая температура.