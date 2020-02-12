СБУ установила боевиков, обстреливавших Авдеевку из «Градов»

14 февраля 2020, 12:24

Служба безопасности Украины установила обстоятельства террористического акта, совершенного в Авдеевке Донецкой области 26 января 2015 боевиками незаконного вооруженного формирования «Сомали» так называемого «министерства обороны ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи спецслужбы задокументировали, что обстрел мирных жилых кварталов районного центра с населением в несколько десятков тысяч человек реактивными системами залпового огня «Град» осуществлялся с территории, временно подконтрольной террористам. Согласно выводам комплекса экспертиз, террористы вели обстрел неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая. Во время теракта было выпущено не менее семидесяти таких снарядов. В результате террористического акта погибли два мирных жителей, еще двое были ранены, полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница, другие коммунальные учреждения и тому подобное.

Избежать гораздо большего количества жертв удалось лишь из-за предварительного обстрела террористами города ствольной артиллерией. Большинство жителей Авдеевки оставалась в бомбоубежищах.

Следователи Службы безопасности Украины установили непосредственное участие в преступных обстрелах жилых кварталов Авдеевки боевиков двух подразделений 1-й отдельной батальонно-тактической группы «Сомали» так называемого «минобороны ДНР». Гаубичной батареей командовал «гвардии подполковник» с позывным «Море», который непосредственно проводил необходимые для прицеливания расчеты и координаты.

Артиллерийская реактивная батарея в составе двух единиц реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» выполняла указания своего главаря по кличке «Академик». Он после согласования обстрелов с командиром «Сомали» «Гиви» отдавал команду открыть огонь.

Перехваченные СБУ переговоры террористов «Сомали» свидетельствуют, что именно они координировали и осуществляли обстрел «Градами» мирного города, где в то время не находилось ни одного украинского военного. Следователи СБУ задокументировали всю цепочку организации, координации и выполнения боевиками бандформирования этого преступления против мирного населения.

Сейчас наемнику пророссийского НВФ «Морю» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, его сообщнику «Академику» - ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Оба боевика объявлены в розыск. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по более 30 эпизодами обстрелов Авдеевки пророссийскими боевиками. Документирование террористического акта осуществлялось следователями Управления СБ Украины в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.