«Мешал тренировке»: в столичном спортзале подстрелили мужчину

14 февраля 2020, 13:27

В Соломенском районе столицы в результате стрельбы в спортзале ранен мужчина, сообщает пресс-служба полиции Киева.

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о стрельбе в спортзале на улице Металлистов. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и врачи.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Пострадавшему, 28-летнему местному жителю, врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте. Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств инцидента, а также на розыск и задержание правонарушителя.