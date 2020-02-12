Как будет выглядеть электронный паспорт

14 февраля 2020, 13:35

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook обнародовал эскизы электронного украинского паспорта, который вскоре должен появиться в мобильном приложении «Дия».

«Мы работаем над созданием электронного паспорта. Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты. С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций)», – отметил он.

По словам Федорова, как и на водительских удостоверениях в электронном паспорте будет действовать QR-код для проверки подлинности документа.

«Всей командой вместе с нашим другом и ментором по технологиям, Олегом Гороховским, мы долго обсуждали дизайн паспорта. Что нужно выносить на лицевую сторону, что спрятать в развернутое отражение за нажатием (там будет скрыта вся-вся информация: срок действия, пол, гражданство и т.д.). Нам кажется, что главные данные паспорта – фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличение за нажимом)», – сообщил он.