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Общественное мнение
Общество
14 февраля 2020, 14:48

В школах Краматорска продлили карантин

В Краматорске продлили карантин в школах до 20 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.

В мэрии отметили, что благодаря противоэпидемическим мероприятиям за прошедшую неделю уровень заболеваемости среди школьников в городе уменьшился почти на 60%.

"Однако, по мнению врачей, сейчас все дети, которые перенесли болезнь, еще некоторое время являются носителями инфекции. Поэтому крайне важно, чтобы снизить вторую волну заболеваемости, в этот период выздоровевшим еще некоторое время оставаться дома. Поэтому оперативным штабом было принято решение о возобновлении учебного процесса в общеобразовательных школах с 20 февраля", - пояснили в горсовете.

Также сообщается о продлении до конца следующей недели запрета на проведение массовых мероприятий в помещениях.

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