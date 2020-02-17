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Общественное мнение
Политика
17 февраля 2020, 13:45

Украина будет вести переговоры о компенсации с Ираном от имени пяти стран

Украина будет вести переговоры о выплате Ираном компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" от имени всех пяти стран.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

По его словам, сумма, о которой договориться Украина, будет выплачена гражданам всех стран.

"Сейчас мы пришли к такому - Украина будет вести переговоры от имени всех 5 стран и то, о чем договорится Украина будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран. Эта сумма, которая говорилась, она была стандартная и не имеет отношения к тому, о чем мы сейчас говорим", - сказал Пристайко.

Также глава МИД отметил, что планируются выплаты со стороны страховой компании и иранского правительства.

"Мы говорим о нескольких выплатах. Правительство выплатило помощь, это не была компенсация. Второе - мы говорили с руководителем МАУ, ведется работа со страховой компанией. И третий этап - это работа с иранскими властями о компенсации как семьям жертв, так и нашей компании за уничтоженный самолет", - сообщил Пристайко.

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