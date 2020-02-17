В Украине хотят ужесточить наказание для автоугонщиков

17 февраля 2020, 16:53

Министерство внутренних дел и Национальная полиция инициируют усиление ответственности за кражу авто. Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, количество угонов транспортных средств уменьшается из года в год, а уровень раскрытия этого вида преступления растет. Так в 2014 году было зарегистрировано 11943 случаев, из которых 3771 раскрыто, в 2015 - 11324 случая (3632 раскрыто), в 2016 - 12105 случаев (3347 раскрыто), в 2017 - 8824 случая (3116 раскрыто), в 2018 - 6500 случаев (2634 раскрыто), в 2019 - 5374 случая, из которых 2250 раскрыто.

Однако, в законе до сих пор не предусмотрено наказание за применение преступниками электронных устройств, которые разблокируют системы электронной защиты.

«Мы предлагаем наказывать таких дельцов заключением на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Кроме того, за само изготовление таких устройств или их реализацию мы предлагаем наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой», - сказал Мартыненко.

«Одним из направлений, куда «едут» похищенные транспортные средства, являются разукомплектование и продажа по запчастям. Это зло, с которым бороться надо системно. Мы предлагаем внести изменения в Уголовный Кодекс, предусмотрев за такой вид преступления наказание в виде штрафа до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс.) или лишением свободы на срок до 5 лет. Но если эти же действия совершены членом организованной группы, преступной организации, преступного сообщества или под руководством «вора в законе» - предлагаем лишать свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. Отдельно выделю любителей так называемых «двойников» - автомобилей с измененными идентификационными признаками (перебитыми номерами). Сейчас уголовная ответственность есть только за уничтожение, подделку или замену таких номеров узлов и агрегатов. Нами предлагается в этот перечень добавить еще и реализацию таких транспортных средств, увеличив наказание до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок», - добавил советник министра.