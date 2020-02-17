В центр Киева стянули полицию, будут проверять вещи и документы

17 февраля 2020, 10:49

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева в связи с проведением массовых акций.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, со вчерашнего в центральной части города привлечены к несению службы около 1000 правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

«Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

Также начальник столичных полицейских призвал не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.