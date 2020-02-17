Жителям Хубэя запретили выходить из дома и пользоваться авто

17 февраля 2020, 11:39

Китай в рамках борьбы с коронавирусом ужесточил ограничения на передвижение в провинции Хубэй.

Шестидесяти миллионам людей в провинции сказали оставаться дома и покидать дома только в случае чрезвычайной ситуации, сообщает ВВС.

Всему населению провинции запретили пользоваться частными автомобилями.

Исключение для машин – доставка продуктов. Одному представителю семьи раз в три дня позволят выйти за продуктами.

Китай уже третий день подряд объявляет о падении количества новых случаев заболевания и власть говорит, что контролирует распространение болезни.

В воскресенье власти сообщили о 2099 новых случаях по сравнению с 2641 в субботу и 5090 в пятницу.