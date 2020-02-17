ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, потерь нет

17 февраля 2020, 12:07

16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил три обстрела по нашим позициям, а именно:

рядом с Лебединским – из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

дважды в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из 120-мм миномета - 20 мин;

рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм - 25 мин и 5 мин с 82-мм миномета;

неподалеку Новозвановки – из 120-мм миномета противник выпустил 18 мин;

в районе населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм – 6 мин.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

Вчера, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.