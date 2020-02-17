Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
17 февраля 2020, 12:57

У Путина ответили на идею Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе надо обсуждать с «ЛНР» и «ДН»Р, но Киев готовность к диалогу не проявляет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

С идеей границы с Россией на Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и «ДНР» и «ЛНР» на период подготовки местных выборов в регионе Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это новая инициатива, и конечно, для того чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса», - сказал Песков журналистам.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: