У Путина ответили на идею Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе

17 февраля 2020, 12:57

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе надо обсуждать с «ЛНР» и «ДН»Р, но Киев готовность к диалогу не проявляет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

С идеей границы с Россией на Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и «ДНР» и «ЛНР» на период подготовки местных выборов в регионе Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это новая инициатива, и конечно, для того чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса», - сказал Песков журналистам.