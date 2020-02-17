В Китае будут дезинфицировать наличные из-за коронавируса

18 февраля 2020, 09:00

Центральный банк Китая в рамках мер по борьбе с коронавирусом COVID-19 ввел меры по дезинфекции наличности. Также рассматривается возможность уничтожения наличности, поступающей из районов с высоким риском заражения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Центральный банк Китая реализовал новую стратегию сдерживания коронавируса - глубокое очищение и уничтожение потенциально зараженных денежных средств», - говорится в сообщении.

Как отмечается, китайские банки сейчас должны проводить дезинфикацию наличных ультрафиолетовым светом и высокими температурами. После этого они должны хранить денежные средства в течение 7-14 дней, прежде чем передавать их в дальнейшее пользование клиентам.

Банкноты, поступающие из районов с высоким уровнем риска заражения вирусом, такие как больницы и рынки, пройдут специальную обработку. А потом будут отправлены обратно в Центробанк, поскольку в оборот их уже не вернут.

В отделении Центробанка в Гуанчжоу эти банкноты могут быть уничтожены, а не просто дезинфицированы.

В Центробанке отметили, что, когда это будет возможно, они будут предоставлять новые купюры.

Действия банка КНР называют вполне логичными, поскольку денежные купюры считаются очень грязными. В рамках исследования, проведенного в 2017 году в Нью-Йорке, на поверхности банкноты нашли 397 видов бактерий, а вирус гриппа прожил на купюре 12 дней.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не знают, как долго коронавирус может прожить на поверхностях, в частности на деньгах. Согласно предварительным исследованиям, он может выжить от нескольких часов и более, но его можно убить дезинфекцией.