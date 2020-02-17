Набор смесителей: как подобрать стильный и надежный комплект?

18 февраля 2020, 12:04

Рано или поздно все мы сталкиваемся с необходимостью замены старой сантехники на новую. Покупая набор смесителей, подходите ответственно к этому выбору. Так вы сможете создать удобные и комфортные условия в ванной комнате или кухне.

Современный дизайн и новые технологии подчеркнут оригинальный стиль помещения.

Особенности наборов смесителей: пользуйтесь сантехникой в удовольствие

Существует широкий ассортимент наборов смесителей. Универсальные комплекты предназначены для кухонь, ванных комнат, общественных мест.

В них могут входить:

- Смеситель;

- Кран;

- Стойка;

- Шланг.

Классифицируются смесители по типам:

- Двухвентильные;

- Однорычажные;

- Каскадные;

- Термостатические;

- Бесконтактные;

- Комбинированные.

Товары различают по длине:

- Короткие;

- Средние;

- Длинные.

По типу монтажа вы найдете следующие модели:

- Настенные;

- Врезные;

- Встраиваемые.

Актуальные советы 2020 года: правильный выбор набора смесителей

На что стоит обращать внимание при выборе набора смесителей? Профессионалы рекомендуют придерживаться таких правил:

Материал изделия и покрытие отдельных элементов (ручек, шлангов и т.п.) долго прослужат при регулярном уходе. Отличным вариантом будет набор смесителей из латуни, покрытый хромом или нержавеющей сталью.

Проверять покупку на вес. Она не должна быть легкой. Наличие прочных, толстых стенок говорит о ее высоком качестве.

Присматривайтесь к сетчатой насадке у смесителя. Благодаря ей расход воды будет уменьшен. Выбирайте модели со сменными элементами.

До покупки узнайте у менеджера полный комплект набора (переходники, картриджи, шланги, детали декора, кран).

Где купить набор смесителей по доступной стоимости в Украине?

Лучшие цены на качественный набор смесителей действуют в интернет-магазине Santehrai. Специалисты магазина закупают продукцию напрямую у производителей. На сайте представлен большой выбор практичной, универсальной и актуальной сантехники. В наличии имеется продукция популярных брендов.

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