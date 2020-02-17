Создание сайта для стоматологической клиники: что нужно знать

18 февраля 2020, 13:09

Большинство современных стоматологических клиник имеет сайт в интернете. Это способствует продвижению бизнеса, позволяет увеличить охват клиентов. Создание сайта аналогично строительству бизнеса, поэтому подходить к нему нужно ответственно.

Главные принципы создания сайта: что в нем должно быть

Интересуясь, как создать сайт для стоматологии, многие владельцы бизнеса решают воспользоваться готовыми конструкторами для создания сайта. Есть еще один способ – поручить дело профессиональным программистам, которые за короткий срок сделают ресурс, соответствующий требованиям и пожеланиям.

Решив создать сайт самостоятельно, нужно придерживаться некоторых правил. Главная цель – привлечь клиента, побудить его воспользоваться услугами. Заходя на сайт, человек решает, остаться ли на нем, за 5-7 секунд. За это время его нужно заинтересовать. Сделать это можно с помощью яркой заглавной фотографии и заголовка. Не лишним будет разместить сокращенную информацию – область деятельности, контакты.

При создании сайта главный принцип – взаимодействие каждого раздела с клиентами. Информация в них должна вызывать доверие и удовлетворять любопытство. Процедура записи и нахождения нужной информации должны быть максимально упрощены. Обязательно должен быть раздел об особенностях клиники. В нем нужно указать, чем она отличается от конкурентов, указать ее историю, миссию, принципы работы.

Раздел «Преимущества» должен идти отдельно. В нем необходимо написать сильные стороны клиники, причины, из-за которых клиент должен выбрать именно ее. В тексте должна прослеживаться выгода для посетителя. Никаких штампов и эпитетов – только лаконичная информация по теме. Этот раздел имеет продающую цель.

Качественные фотографии – например, «до» и «после» – помогут посетителям сайта наглядно увидеть профессионализм зубных техников. Можно разместить фото клиники, нюансы протекания процедур. Каждый клиент хочет попасть в чистое и современное заведение, поэтому лучше позаботиться об убранстве интерьера, и нанять профессионального фотографа, чтобы он смог запечатлеть его.

Если клиника предлагает клиентам акции и скидки, будет грех об этом не упомянуть. Нужно создать отдельный раздел с подробным описанием предложений и условий.

Разделы, вызывающие доверие потенциальных клиентов

Любому клиенту будет приятно идти к человеку, которого он знает хотя бы визуально. Повысит доверие посетителей специальный раздел с фотографиями специалистов. Под ними можно указать краткую справку о каждом из них.

Записаться на прием в два клика позволит простая контактная форма. В ней должно быть минимальное количество полей: достаточно номера телефона, имени и вопроса.