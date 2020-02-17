18 февраля 2020, 14:08 СНБО передал Зеленскому на утверждение стратегию нацбезопасности Совет национальной безопасности и обороны одобрил и предложил президенту Владимиру Зеленскому для утверждения проект стратегии нацбезопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей), взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США). Твитнуть Загрузка... Загрузка...