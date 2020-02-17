СНБО одобрил Стратегию нацбезопасности и обороны Украины (подробности)

18 февраля 2020, 14:58

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании под председательством президента Владимира Зеленского одобрил Стратегию нацбезопасности и обороны «Безопасность человека - безопасность страны», сообщили в пресс-службе главы государства.

По результатам заседания СНБО одобрил и предложил президенту для утверждения проект Стратегии.

Во время заседания секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что ключевыми аспектами Стратегии является безопасность человека и безопасность страны. «Впервые в центре внимания документа - человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность», - заявил он.

По словам Данилова, Стратегия предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залога развития страны. Но это не должно происходить ценой потери суверенитета и наших территорий.

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие обороны и возможностей безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей), взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).

Также секретарь СНБО сообщил, что приоритетами национальных интересов определяется: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины; общественное развитие, прежде всего человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В то же время Данилов отметил, что Стратегия - это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

«Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков», - сказал он.

Данилов также отметил, что Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) направила письмо с одобрительной оценке предложенного проекта Стратегии.