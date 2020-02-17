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Общественное мнение
Происшествия
18 февраля 2020, 15:31

В Запорожье неизвестные подорвали отделение банка

Сегодня, 18 февраля, около трех часов ночи в Запорожье на улице Бородинской неизвестные взорвали банкомат в филиале одного из банков, сообщает пресс-служба областной полиции.

Полицейскими установлено, что неизвестные лица, путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенного на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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