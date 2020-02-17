Данилов: В совместных патрулях боевиков не будет

18 февраля 2020, 16:06

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что при возможном совместном патрулировании границы Украиной, ОБСЕ и представителями временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса, «сила будет только со стороны Украины». Об этом он сказал на брифинге 18 января, сообщает hromadske.

По словам Данилова, от оккупированных территорий Донбасса будут только представители территориальных общин, проживающие на этих территориях.

«Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины. Под нашим контролем, совместно с ОБСЕ или другой определенной структурой», — сказал Данилов.

Напомним, 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Позже источник в украинской делегации отметил, что предложение о совместном контроле касается патрулирования неподконтрольной территории, но не границы.

Министр МВД Арсен Аваков заверяет, что во время переходного периода с началом местных выборов на Донбассе к совместному патрулированию территории будут допущены представители украинской полиции, миротворческой миссии и территориальных общин.