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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
18 февраля 2020, 10:12

Зеленский собирает СНБО из-за боёв на Луганщине

Сегодня, 18 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба Вооруженных сил, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что по результатам заседания в 12:00 начнется брифинг.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на Луганщине.

Из-за обстрелов ВСУ понесли потери, бой продолжается.

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