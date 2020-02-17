Зеленский собирает СНБО из-за боёв на Луганщине

18 февраля 2020, 10:12

Сегодня, 18 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба Вооруженных сил, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что по результатам заседания в 12:00 начнется брифинг.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на Луганщине.

Из-за обстрелов ВСУ понесли потери, бой продолжается.