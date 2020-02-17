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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
18 февраля 2020, 10:45

КПВВ «Марьинка» временно закрыли

Сегодня, 18 февраля, работа КПВВ «Марьинка» временно приостановлена, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей. Поэтому по решению командующего объединенных сил 18 февраля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ», – говорится в сообщении.

Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок.

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