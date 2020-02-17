Час на ринку праці з «тіні» виходити, ніж порушникам великі штрафи платити

18 февраля 2020, 10:47

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що Законом України від 12.12.2019 №378-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України», який набрав чинності з 02.02.2020 року, введені нові розміри штрафів за порушення норм трудового законодавства.

З урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року з 4173 до 4723 грн штрафні санкції для роботодавців становлять:

- за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків накладатиметься штрафна санкція у розмірі 47230 грн за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиної податку першої-третьої груп, застосовується попередження. За повторне порушення протягом двох років з дня його виявлення – 141690 грн за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – 9446 грн за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;

- за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - 18892 грн за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. До юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої - третьої груп, застосовується попередження;

- за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених працівників - 75568 гривень;

-за порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених абзацами другим - восьмим частини 2 статті 265 «Кодексу законів про працю України», - у розмірі 4723 грн за кожне таке порушення. За вчинення повторного порушення протягом року з дня його виявлення – 9446 грн за кожне порушення.