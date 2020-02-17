Зеленский назвал наступление боевиков попыткой сорвать мирный процесс

18 февраля 2020, 11:08

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю атаку российских оккупационных войск в Луганской области попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе. Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.

«В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями», – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. «К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен», – сказал глава государства.

«Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на «дебальцевскую рану», которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами», – отметил он.

«Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», – подытожил Зеленский.