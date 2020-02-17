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Общественное мнение
Криминал / Региональные
18 февраля 2020, 11:11

На Луганщине выявлен схрон с боевыми противотанковыми минами

Совместная группа Службы безопасности Украины и подразделений контрдиверсионные борьбы операции Объединенных сил обнаружила в Луганской области тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Место незаконного хранения оружия было оборудовано в заброшенной постройке в окрестностях Попасной. Из тайника сотрудники СБУ изъяли две боевые противотанковые мины ТМ-62м общим весом 14 килограммов тротила. Проверяется информация о вероятной причастности боевиков незаконных вооруженных формирований к обустройству убежища.

В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Обнаруженные средства поражения были обезврежены взрывотехниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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