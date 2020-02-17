Преимущества инсталляции Geberit Duofix 458.126.00.2

18 февраля 2020, 11:54

Не можете найти качественную и практичную конструкцию? Инсталляция Geberit Duofix – это удобная система смыва для унитазов. В магазине Стевиан вы найдете подходящую модель для дома, квартиры, общественных мест.

Инсталляция Geberit Duofix: особенности конструкции

Система состоит из элементов, которые формируют целую инсталляцию:

- Корпус.

Является одной из главных составляющих. На него прикрепляется сливной бачок.

- Унитаз.

Он идет в комплекте с инсталляцией. Подвесное универсальное изделие имеет простой механизм.

- Кнопка.

Ее монтируют к стене. Выше устанавливается бачок.

Сегодня существуют следующие типы конструкции:

- Блочная.

Монтируется в специальную нишу. К ней крепится арматура, которая держит унитаз. Дизайн производится в соответствии с интерьером помещения.

- Рамная.

Такая инсталляция имеет стальной каркас и антикоррозийное покрытие. Имеет более сложную конструкцию. Элементы подбираются в соответствии с местом установки.

- Комбинированная.

Этот вариант крепится как по горизонтали, так и по вертикали. Его используют в угловой части помещения. Применяют в небольших комнатах. Благодаря этой конструкции освобождается больше места.

Инсталляция Геберит Дуофикс предполагает наличие крепкого основания. Если оно слабое, например, из пеноблока и гипсокартона – выбирайте модель на ножках. Подходящим вариантом является настенная рамная конструкция.

Преимущества инсталляции Geberit Duofix: надежная и функциональная система

К лучшим сторонам конструкции можно отнести:

- стильный внешний вид;

- занимает мало места;

- имеет шумоизоляционные свойства;

- срок гарантии — от 10 лет;

- постой уход за оборудованием;

- высококачественный материал;

- применение современных технологий;

- выдерживает вес до 500 кг;

- герметичность;

- наличие запасных частей;

- гарантия качества;

- легко устанавливается;

- универсальность использования;

- возможность быстрого монтажа.

Геберит Дуофикс позволяет:

- сэкономить пространство ванной комнаты;

- уменьшить расходы потребления воды;

- скрыть внутренние составляющие инсталляции в стену.

Конструкция обладает механическим приводом, который гарантирует удобную эксплуатацию на долгие годы.

Инсталляция Geberit Duofix: длительный срок службы

Думаете, что лучше выбрать для санузла: привычный сливной бачок или современную инсталляцию? Отличный вариант уже есть у нас на сайте – инсталляция Geberit Duofix 458.126.00.1. В онлайн-магазине Stevian вы можете выгодно купить товар от надежного производителя.