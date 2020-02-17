Преимущества инсталляции Geberit Duofix 458.126.00.2

Не можете найти качественную и практичную конструкцию? Инсталляция Geberit Duofix – это удобная система смыва для унитазов. В магазине Стевиан вы найдете подходящую модель для дома, квартиры, общественных мест.
Инсталляция Geberit Duofix: особенности конструкции
Система состоит из элементов, которые формируют целую инсталляцию:
- Корпус.
Является одной из главных составляющих. На него прикрепляется сливной бачок.
- Унитаз.
Он идет в комплекте с инсталляцией. Подвесное универсальное изделие имеет простой механизм.
- Кнопка.
Ее монтируют к стене. Выше устанавливается бачок.
Сегодня существуют следующие типы конструкции:
- Блочная.
Монтируется в специальную нишу. К ней крепится арматура, которая держит унитаз. Дизайн производится в соответствии с интерьером помещения.
- Рамная.
Такая инсталляция имеет стальной каркас и антикоррозийное покрытие. Имеет более сложную конструкцию. Элементы подбираются в соответствии с местом установки.
- Комбинированная.
Этот вариант крепится как по горизонтали, так и по вертикали. Его используют в угловой части помещения. Применяют в небольших комнатах. Благодаря этой конструкции освобождается больше места.
Инсталляция Геберит Дуофикс предполагает наличие крепкого основания. Если оно слабое, например, из пеноблока и гипсокартона – выбирайте модель на ножках. Подходящим вариантом является настенная рамная конструкция.
Преимущества инсталляции Geberit Duofix: надежная и функциональная система
К лучшим сторонам конструкции можно отнести:
- стильный внешний вид;
- занимает мало места;
- имеет шумоизоляционные свойства;
- срок гарантии — от 10 лет;
- постой уход за оборудованием;
- высококачественный материал;
- применение современных технологий;
- выдерживает вес до 500 кг;
- герметичность;
- наличие запасных частей;
- гарантия качества;
- легко устанавливается;
- универсальность использования;
- возможность быстрого монтажа.
Геберит Дуофикс позволяет:
- сэкономить пространство ванной комнаты;
- уменьшить расходы потребления воды;
- скрыть внутренние составляющие инсталляции в стену.
Конструкция обладает механическим приводом, который гарантирует удобную эксплуатацию на долгие годы.
Инсталляция Geberit Duofix: длительный срок службы
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