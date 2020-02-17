Из КНР в Украину эвакуируют до 50 украинцев и около 36 иностранцев

18 февраля 2020, 11:58

В четверг, 20 февраля, самолетом планируется эвакуация граждан Украины и, по запросу международных партнеров - иностранцев из Китайской Народной Республики (из города Ухань и провинции Хубэй) в Украину. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в прямом эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба МВД.

Он рассказал, что планируется эвакуация до 50 украинцев и около 36 иностранцев из стран, обратившихся с запросом помочь эвакуировать их граждан: из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

«До полусотни украинцев мы собираемся вернуть домой. Кроме граждан Украины, мы можем спасти и граждан других стран», - сказал министр внутренних дел.

Команда самолета, которым будут эвакуировать граждан из Китая в Украину, будет состоять из 16 человек экипажа: 6 пилотов, 9 бортпроводников, 1 техника, 2 врачей, 1 медсестры. Также в самолете будут находиться полицейский, военнослужащий и сотрудник консульства.

«Все члены экипажа и сопровождающие будут находиться в костюмах биозащиты. Самолет будет разделен на зоны. Пассажиры будут обеспечиваться пищей, средствами личной гигиены и санитарными средствами, в том числе - медицинскими масками, которые будут меняться во время полета», - рассказал министр.

Каждый пассажир, который будет эвакуирован украинским самолетом, до посадки будет подписывать информированное добровольное согласие на проведение изоляции и наблюдения за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа - человек не будет эвакуирован.

В аэропорту будет проводиться термометрия пассажиров китайской стороной с сообщением медицинского персонала рейса и повторно - украинскими медиками непосредственно перед посадкой в ​​самолет. При наличии температуры тела пассажира более чем 37,2 или наличии респираторной инфекции – медперсонал будет принимать решение о недопущении пассажира на рейс. Такие лица в сопровождении консула будут отправлены в местную больницу.

Аваков добавил, что после прибытия в Украину, самолет направляется на санитарную стоянку и все проходят пограничный контроль. Сотрудники пограничной и таможенной службы проведут необходимые процедуры в костюмах бактериологической защиты. После высадки пассажиров будет проводиться дезинфекция места стоянки, трапа, салона, багажного отсека и кабины пилотов. В самолете будет проводиться полная замена фильтров системы кондиционирования.

«Всего подлежат обсервации ориентировочно 109 человек. Пассажиры, прибывшие из КНР и члены экипажа, направляются к месту обсервации в автобусах в сопровождении сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Колонну из 4-х автобусов будут сопровождать автомобили патрульной полиции», - сказал министр.

Кроме того, Аваков представил двух сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в костюмах бактериологической защиты, которые будут работать с эвакуированными.

«Все наши сотрудники будут обеспечены таким комплектом спецодежды. Он полностью защитит от процедур, которые будут проводиться. Так будут одеты все, начиная от водителя в автобусе и заканчивая медиками и людьми, которые будут обеспечивать жизнедеятельность всего этого объекта», - сказал министр.

Автобусы, в которых будут транспортироваться пассажиры - также подвергнутся дезинфекции. В период обсервации - от 14 суток, сотрудники МВД Украины будут осуществлять охрану территории корпусов, где будут находиться эвакуированы граждане под пристальным наблюдением медиков.

«Помещение с эвакуированными будут усилено - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД», - подчеркнул Аваков.

Ранее сообщалось, что украинцев, которые до сих пор находятся в китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки смертельного коронавируса, планируют эвакуировать оттуда 19 февраля