В конституции РФ предлагают закрепить неприкосновенность бывших президентов

19 февраля 2020, 09:00

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предлагает закрепить понятие неприкосновенности бывших президентов.

«То, что сегодня говорили в том числе по поводу неприкосновенности. Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, имеет неприкосновенность, это у нас есть. Также говорится о том, что гарантии другие могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом. Это тоже мы с вами обсуждали, и эта поправка тоже существует», - заявил на заседании сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников, передает Радио Свобода.

Ранее предложение о неприкосновенности экспрезидентов озвучила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

11 февраля стало известно, что Совет Федерации предлагает ввести должность пожизненного сенатора, ее сможет занять бывший президент.

Владимир Путин объявил о планах по внесению поправок в Конституцию России во время послания Федеральному собранию 15 января 2020. 20 января законопроект о поправках внесли в Госдуму и уже 23 января его в первом чтении рассмотрели депутаты. Законопроект закрепляет приоритет российских законов над нормами международного права, вводит ограничения на пребывание на высших должностях для лиц, которые когда-либо имели второе гражданство или вид на жительство в другой стране, а также запрещает одному человеку занимать пост президента более двух раз.