19 февраля 2020, 12:51

Сегодня, 19 февраля, восстановлена работа контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Во вторник, 18 февраля, на КПВВ проводились работы по обновлению электрических сетей. На данный момент КПВВ работает в штатном режиме по зимнему графику.

"Работу КПВВ "Марьинка" восстановлено, вчера завершились все электро восстановительные работы. В настоящее время контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме по зимнему графику", - говорится в сообщении.