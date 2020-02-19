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Общественное мнение
Общество / Региональные
19 февраля 2020, 12:51

Возобновлена работа КПВВ "Марьинка"

Сегодня, 19 февраля, восстановлена работа контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Во вторник, 18 февраля, на КПВВ проводились работы по обновлению электрических сетей. На данный момент КПВВ работает в штатном режиме по зимнему графику.

"Работу КПВВ "Марьинка" восстановлено, вчера завершились все электро восстановительные работы. В настоящее время контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме по зимнему графику", - говорится в сообщении.

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