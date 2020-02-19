Кабмин распределил 4 миллиарда господдержки аграриям

19 февраля 2020, 13:44

Сегодня, 19 февраля, Кабинет Министров Украины на своем заседании определил 8 основных направлений, куда в 2020 году будут направлены 4 млрд грн государственной поддержки по программе «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей». Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«4 млрд гривен государственной поддержки сельхозпроизводителей в 2020 году будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и другие. Позже планируем добавить удешевление кредитов для покупки земли сельхозназначения, но для этого Верховная Рада поддержать соответствующий законопроект», - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Принятие постановления официально утверждает направления поддержки аграриев в 2020 году. После завершения консультаций с профильными ассоциациями мы выделили те направления, которые, с одной стороны, являются актуальными и экономически эффективными для аграрной отрасли, а с другой – отвечают запросам самых сельхозпроизводителей», - прокомментировал решение правительства заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украина Тарас Высоцкий.

Постановлением, в частности, предусмотрена:

государственная поддержка развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции;

финансовая поддержка развития фермерских хозяйств;

частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства;

финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов;

финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства;

предоставление семейным фермерским хозяйствам дополнительной финансовой поддержки через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц - членов / головы семейного фермерского хозяйства единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Определение, сколько средств на какое направление уйдет из предусмотренных 4 млрд грн, состоится в соответствии с внутренним приказом Минэкономики.