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Общественное мнение
Общество
19 февраля 2020, 14:55

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в еще одной стране

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Иране, больные двое людей.

Об этом сообщает издание ISNA.

Министр здравоохранения страны объявил о положительном диагнозе двух случаев коронавирусной инфекции в городе Кум.

Напомним, ученые из Китая заявили, что несколько из отобранных препаратов показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019. Исследователи отобрали 5000 лекарств-кандидатов для лечения коронавируса, из них самыми эффективными оказались Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса могла начаться в научной лаборатории города Ухань.

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