19 февраля 2020, 14:55 Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в еще одной стране Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Иране, больные двое людей. Об этом сообщает издание ISNA. Министр здравоохранения страны объявил о положительном диагнозе двух случаев коронавирусной инфекции в городе Кум. Напомним, ученые из Китая заявили, что несколько из отобранных препаратов показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019. Исследователи отобрали 5000 лекарств-кандидатов для лечения коронавируса, из них самыми эффективными оказались Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир. Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса могла начаться в научной лаборатории города Ухань. Твитнуть Загрузка... Загрузка...