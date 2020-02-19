Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в еще одной стране

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Иране, больные двое людей.
Об этом сообщает издание ISNA.
Министр здравоохранения страны объявил о положительном диагнозе двух случаев коронавирусной инфекции в городе Кум.
Напомним, ученые из Китая заявили, что несколько из отобранных препаратов показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019. Исследователи отобрали 5000 лекарств-кандидатов для лечения коронавируса, из них самыми эффективными оказались Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса могла начаться в научной лаборатории города Ухань.