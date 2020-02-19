Замсекретаря СНБО призвал Зеленского не подписывать гособоронзаказ

19 февраля 2020, 16:01

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос призвал президента Владимира Зеленского не подписывать государственный оборонный заказ на 2020-2022 годы и отправить его на доработку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Что касается государственного оборонного заказа. Его освещение было непонятным для профессионалов. На некоторые вопросы по гособоронзаказу ответы были даны без конкретики, а фраза «на 16% увеличено финансирование гоза», должна была порадовать всех. Но... то, что я увидел и знаю, вызвало у меня возмущение и непонимание предложенных решений», – отметил он.

«Исходя из своего опыта, я прошу президента – верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины не подписывать гособоронзаказ, а отправить его на доработку», – подчеркнул Кривонос.

По его словам, то, как подготовлен гособоронзаказ, вызывает вопросы к компетентности руководителей и ответственных за его подготовку. «Принятие его в таком виде, приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив, что в дальнейшем может привести к ослаблению нашей обороноспособности вместо наращивания. Самое главное, это касается ракетной программы. Ее развитие беспокоит не только меня, военных, а еще много сознательных украинцев. Также она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа - наш щит. Мы – за развитие программы, а они – за свертывание. Для них наши ракеты, как кость в горле. В течение предыдущих лет ракетная программа была приоритетом. Сегодня, этого я не услышал. Много «голов» в финансировании других важных направлений от связи до бронетехники», – отметил Кривонос.

«Призываю очень взвешенно подойти к стратегическому планированию, возможному развитию событий и принять решение исключительно в пользу государства, его обороны и безопасности», – подытожил заместитель секретаря СНБО.

Напомним, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины 18 февраля утвердил оборонный государственный заказ на 2020-2022 годы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что гособоронзаказ предусматривает финансирование ракетной программы.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что проект гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины.