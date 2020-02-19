Китайские ученые заявили о преодолении пика коронавируса

19 февраля 2020, 17:14

Китайские ученые заявили о преодолении пика эпидемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Chinese Journal of Epidemiology, сообщает РБК-Украина.

Ученые установили, что у большинства зараженных людей наблюдаются легкие симптомы. Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями.

В исследовании говорится, что приблизительно 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% - как тяжелые, и только 4,7% - как критические. Общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%. Мужчины умирают чаще - 2,8%, чем женщины - 1,7%.

Напомним, по данным на 19 февраля, вследствие заражения коронавирусом Covid-19 умерли 2009 человек, вылечились и были выписаны из больницы 14 532 человека.