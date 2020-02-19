Комитет по нацбезопасности проведет повторное заседание из-за эскалации на Донбассе

19 февраля 2020, 17:16

В пятницу, 21 февраля, комитет Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки повторно заслушает информацию Министерства обороны Украины и Генерального штаба из-за эскалации на Донбассе. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич, передает РБК-Украина

По его словам, вероятно, что в пятницу заседание будет закрытым.

"Представители Генерального штаба были на заседании комитета, но члены комитета не удовлетворены той формой и тем смыслом, который мы ожидали услышать. Докладывал по вопросу не министр обороны, а представитель Генштаба. Заседание комитета рассчитывало получить ответы о том, что произошло вчера. А мы не услышали то, что мы хотели. Поэтому на пятницу мы планируем провести комитет, снова пригласить представителей Генерального штаба", - заявил Завитневич.

Кроме того, он добавил, что в случае получения новой информации от военнослужащих, то заседание комитета будет снова закрытым для представителей СМИ.

"Если будут военнослужащие, которые скажут нам, что они владеют полной информацией, то комитет вновь будет закрыт от прессы", - отметил председатель комитета.

Отметим, заседание комитета нацбезопасности относительно эскалации на Донбассе состоялось сегодня, 19 февраля. Однако было закрытым для представителей СМИ.